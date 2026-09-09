Lancement de la collecte pour la restauration du Pont Van Gogh (Pont Langlois), pont de langlois (pont Van Gogh), Arles

Informations pratiques

Lancement de la collecte pour la restauration du Pont Van Gogh (Pont Langlois) Samedi 19 septembre, 12h30 pont de langlois (pont Van Gogh) Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Le Pont de Langlois, immortalisé par Van Gogh dans l’une de ses toiles les plus célèbres, a besoin de vous. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine lance officiellement une collecte de dons pour financer sa restauration.

Venez découvrir le projet, rencontrer l’équipe et être parmi les premiers donateurs !

Deux rendez-vous :

• Sur le stand des Journées européennes du patrimoine, place de la République, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 9h à 18h.

• Lors du lancement officiel de la collecte, dans le cadre de la visite guidée « Du Pont Langlois au Pont Van Gogh, un déjeuner sur l’herbe », le dimanche 20 septembre à 12h30.

pont de langlois (pont Van Gogh) Pont Van-Gogh, Via Rhôna, Plan-du-Bourg, La Montcaldette, 13200 Arles, Bouches-du-Rhône Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

En partenariat avec la Fondation du patrimoine.

A.Digaud-Ville d’Arles