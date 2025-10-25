Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord

Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche Château de Beaurecueil Mareuil en Périgord samedi 25 octobre 2025.

Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche

Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord Dordogne

Parcours poésie en forêt avec lecture par les trois auteurs Lilaï, franck Pinel et Jean-Noël Cuenod. Performance danse avec Christine Zwingman.

Entrée libre.

Château de Beaurecueil 116 impasse de Beaurecueil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 60 54 79 marieclaire.andrieu@gmail.com

English : Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche

Poetry trail in the forest with readings by the three authors: Lilaï, Franck Pinel and Jean-Noël Cuenod. Dance performance by Christine Zwingman.

Free admission.

German : Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche

Poesie-Parcours im Wald mit Lesung durch die drei Autoren: Lilaï, franck Pinel und Jean-Noël Cuenod. Tanzperformance mit Christine Zwingman.

Freier Eintritt.

Italiano :

Percorso di poesia nella foresta con letture dei tre autori: Lilaï, Franck Pinel e Jean-Noël Cuenod. Spettacolo di danza di Christine Zwingman.

Ingresso libero.

Espanol : Lancement de la Collection Petits Poèmes de poche

Recorrido poético por el bosque con lecturas de los tres autores: Lilaï, Franck Pinel y Jean-Noël Cuenod. Actuación de danza de Christine Zwingman.

Entrada gratuita.

