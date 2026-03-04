Lancement de la Consignation de livres neufs, Centre communautaire Drummondville-Sud, Drummondville

Lancement de la Consignation de livres neufs Samedi 7 mars, 08h30 Centre communautaire Drummondville-Sud Centre-du-Québec

Entrée libre

Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Lancement de l’espace de consignation

Vous êtes chaleureusement invités à participer au lancement de cette collaboration 2026 avec le Centre communautaire Drummondville-Sud (CCDS), une initiative qui mettra en place un espace de consignation de livres neufs ainsi que des rencontres de vente directe lors de chaque Méga Vente de livres usagés.

À chaque événement, les auteur·e·s participants remettront 30 % de leurs ventes pour soutenir la mission du CCDS, contribuant ainsi concrètement au dynamisme culturel et communautaire de Drummondville-Sud.

Lors de votre visite, recherchez l’écriteau distinctif : une armoire blanche, véritable sentinelle devant les étagères garnies de livres à prix modique. Cet espace dédié sera accessible aux heures d’ouverture du centre et permettra de découvrir de nouveaux titres tout en appuyant une cause locale.

Cette initiative bénéficie du soutien 2026 de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec inc., qui croit profondément au pouvoir rassembleur de l’écriture et de la lecture.

Pour souligner ce moment, des ballons bleus, blancs et jaunes viendront ajouter une touche festive et colorée à l’événement.

Nous espérons vous compter parmi nous pour célébrer ce lancement et contribuer ensemble au rayonnement du livre et de la culture dans notre communauté.

Centre communautaire Drummondville-Sud 1550 rue St-Aimé, Drummondville Drummondville J2B 2S8 Centre-du-Québec Québec

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie livres auteurs locaux

Ben Morris de Promolire