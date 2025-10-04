Lancement de la DVDthèque Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Lancement de la DVDthèque Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Nouveauté à la bibliothèque !

La bibliothèque de Sainte-Marguerite-sur-Duclair vous convie le samedi 4 octobre de 10h à 12h30

au lancement officiel de la DVDthèque

Venez découvrir la nouvelle collection et repartez avec vos premiers films à regarder en famille ou entre amis !

Conditions de prêt :

4 DVD par famille

Durée de prêt : 15 jours

Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair 2 Place de l’église 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie 0235374612 http://mabib.fr/bibliotheque-michel-bourdais

