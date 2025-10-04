Lancement de la DVDthèque Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair
Lancement de la DVDthèque Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00
Nouveauté à la bibliothèque !
La bibliothèque de Sainte-Marguerite-sur-Duclair vous convie le samedi 4 octobre de 10h à 12h30
au lancement officiel de la DVDthèque
Venez découvrir la nouvelle collection et repartez avec vos premiers films à regarder en famille ou entre amis !
Conditions de prêt :
4 DVD par famille
Durée de prêt : 15 jours
Bibliothèque Michel Bourdais De Sainte Marguerite Sur Duclair 2 Place de l’église 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie 0235374612 http://mabib.fr/bibliotheque-michel-bourdais
