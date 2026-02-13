Lancement de la Fabrique du citoyen #11, RDV devant le Grand-Théâtre, Bordeaux

Lancement de la Fabrique du citoyen #11 Samedi 7 mars, 15h00 RDV devant le Grand-Théâtre Gironde

Entrée libre

Nous sommes seuls dans la multitude, bien qu’hyperconnectés. En quoi l’isolement affecte notre santé mentale ? Des performances pour oser aller vers l’autre, quitter des yeux son téléphone portable dans le tram pour s’ouvrir à l’entourage. S’émouvoir de la présence de l’Autre. Dans le Grand-Théâtre, le tram, dans les librairies La Machine à lire et Mollat.

Programme :

– Accueil thé/café

– 15h-16h30 : Reading party dans le Grand-Théâtre

– 15h-18h : Bureau de vote littéraire devant le Grand-Théâtre

– 15h-16h/17h-18h : Déambulation marionnettique de la Cie J’ai vu Louisa. La marionnette Louisa va faire irruption dans votre réalité, serez-vous prêt à l’accueillir ? Avec Julie Fache, autrice et marionnettiste.

– 15h-18h : Crieur public, performance théâtrale de la Compagnie du Si. Avec Alain Chaniot, directeur artistique.

– 15h-18h : Micro-trottoir « Ton conseil à un proche qui va pas bien ?”, animé par les services civiques d’UnisCité.

> en partenariat avec l’Opéra national de Bordeaux, UnisCité, l’Université populaire de Bordeaux et Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine.

RDV devant le Grand-Théâtre Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Alain Chaniot