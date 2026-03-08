Lancement de la feria de Pâques

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 14h30. Place de le République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le lancement de la Féria de Pâques se fera le vendredi après-midi sur la place de la République, autour de diverses animations ludiques et pédagogiques des écoles Taurines, avec les apprentis raseteurs et toreros.

Programme de lancement



* 14h30 animations et démonstrations taurines sur la place de la République.

* 15h15 remise symbolique par Monsieur le Maire au Président du Comité de la Feria de la clé de la Ville, en présence d’une personnalité de la tauromachie camarguaise ou espagnole.

* 15h30 mise en place du défilé des participants à la capelado/ place de la République.

*15h40 départ du défilé animé et mené par les Tambourinaires/ de la place de la République jusqu’aux Arènes. .

Place de le République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

The Féria de Pâques kicks off on Friday afternoon in the Place de la République, with a variety of fun and educational activities organized by bullfighting schools, with apprentice bullfighters.

L’événement Lancement de la feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles