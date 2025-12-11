Lancement de la nouvelle Résidence d’artistes aux Ateliers des Arques Salle communale de l’Alambic Les Arques

Lancement de la nouvelle Résidence d’artistes aux Ateliers des Arques

Salle communale de l’Alambic Le Bourg Les Arques Lot

Les Ateliers des Arques, résidence d’artistes, accueille depuis 1988 des artistes plasticiens dans le village des Arques, au cœur du milieu rural. Le passage régulier et renouvelé d’artistes résidant dans le village crée un climat propice aux rencontres et aux expérimentations artistiques.

Cette soirée de lancement inaugure officiellement la résidence ; les directeurs artistiques accompagnés des artistes viennent se présenter aux habitants et aux principaux acteurs du territoire. Ils présentent le projet artistique de la résidence, les pratiques de chacun, ils évoquent les premières idées de travail … .

