Lancement de la résidence artistique Porter la Vezouze Salle polyvalente Emberménil

Lancement de la résidence artistique Porter la Vezouze

Salle polyvalente Grande Rue Emberménil Meurthe-et-Moselle

Comment rêver un lieu habité quotidiennement? La Vezouze, qui traverse le territoire est le point de départ de cette résidence. Mais d’où vient ce nom?

Après des premiers récits autour de la rivière viendront des ateliers d’arts visuels (gravure, collage et sérigraphie) proposés à différents moments et en différents lieux. Découvrez le programme et l’univers de l’artiste Delphine Gatinois, qui sera accompagnée pendant la résidence par une costumière, un danseur-performeur et un musicien lors de la soirée de lancement de résidence le mardi 27 janvier, à la salle polyvalente d’Emberménil. Entrée libre.

Informations auprès de Charlotte Bénard au 03 83 71 45 84Tout public

Salle polyvalente Grande Rue Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84

How do you dream of a place that’s inhabited every day? The Vezouze, which runs through the region, is the starting point for this residence. But where does the name come from?

After the first stories about the river will come visual arts workshops (engraving, collage and silkscreen printing) offered at different times and in different places. Discover the program and the world of artist Delphine Gatinois, who will be accompanied during the residency by a costume designer, a dancer-performer and a musician at the residency launch evening on Tuesday January 27, at the Salle polyvalente in Emberménil. Free admission.

Information from Charlotte Bénard on 03 83 71 45 84

