Lancement de la revue Muscle La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Lancement de la revue Muscle

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 19h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Lancement de la revue Muscle avec du cinéma et de la lecture.

A l’occasion du lancement du nouveau numéro de Muscle, qui propose des textes de Rebeka Warrior et de Karin Boye (tra- duction Alba Pagán), Laura Vazquez et Roxana Hashemi, fondatrices de la revue, ont composé pour actoral un événement en trois temps.







Au programme





– Lecture croisée par Roxana Hashemi et Laura Vazquez d’une sélection d’extraits de numéros récents de la revue



– Lecture croisée en suédois et français par Alba Pagán, Roxana Hashemi et Laura Vazquez, de poèmes inédits en français de Karin Boye



– Diffusion du film « Kunde jag följa dig » (Si je pouvais te suivre), documentaire dans lequel l’artiste et monteuse Charlotte Landelius explore la vie d’une figure essentielle de la poésie suédoise Karin Boye. Depuis sa nais- sance à Göteborg en 1900 jusqu’à sa mort par suicide en 1941, Landelius nous dévoile les aspects les plus intimes de la vie de Karin Boye. La poète a découvert très tôt son les- bianisme, qu’elle a dû dissimuler jusqu’à la fin de sa vie. Le film met en lumière le contexte historique et culturel dans lequel elle a vécu. .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Launch of Muscle magazine with film and reading.

German :

Start der Zeitschrift Muscle mit Film und Lesung.

Italiano :

Lancio della rivista Muscle con film e letture.

Espanol :

Lanzamiento de la revista Muscle con películas y lecturas.

