Informations pratiques

Amboise

Lancement de la saison culturelle 2026-2027

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Lancement de la saison culturelle 2026-2027 au théâtre Beaumarchais le 25 septembre 2026.

Lancement de la saison culturelle 2026-2027 au théâtre Beaumarchais le 25 septembre 2026.

Au programme de cette soirée : plusieurs surprises artistiques afin de vous faire découvrir l’amour sous toutes ses formes. La présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre. Les compagnies « Compagnie jusqu’à maintenant » et « Compagnie Aour » seront présentes. 0 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

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English : Launch of the 2026–2027 cultural season

Launch of the 2026–2027 cultural season at the Théâtre Beaumarchais on 25 September 2026.

L’événement Lancement de la saison culturelle 2026-2027 Amboise a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE