Lancement de la saison culturelle Agen

La ville d’Agen lance officiellement la saison culturelle 2025-2026 !

A cette occasion, vous pourrez retrouver des animations culturelles, des initiations, des jeux, des spectacles, goûter et aussi la présentation de la saison à venir.

English : Lancement de la saison culturelle

The city of Agen officially launches the 2025-2026 cultural season!

On this occasion, you’ll find cultural events, initiations, games, shows, snacks and a presentation of the upcoming season.

German : Lancement de la saison culturelle

Die Stadt Agen startet offiziell die Kultursaison 2025-2026!

Bei dieser Gelegenheit können Sie sich auf kulturelle Veranstaltungen, Einführungen, Spiele, Aufführungen, Snacks und auch die Präsentation der kommenden Saison freuen.

Italiano :

La città di Agen lancia ufficialmente la stagione culturale 2025-2026!

Per l’occasione, potrete assistere a eventi culturali, introduzioni, giochi, spettacoli, merende e una presentazione della prossima stagione.

Espanol : Lancement de la saison culturelle

La ciudad de Agen inaugura oficialmente la temporada cultural 2025-2026

Para celebrarlo, podrá disfrutar de actos culturales, introducciones, juegos, espectáculos, aperitivos y una presentación de la próxima temporada.

