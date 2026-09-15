Informations pratiques

Châteaudun

Lancement de la Saison Culturelle de Châteaudun

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La Ville de Châteaudun vous donne rendez-vous pour une soirée de présentation de la Saison culturelle 2026-2027. Découvrez en avant-première les artistes, les spectacles, les temps forts et les nouveautés qui rythmeront l‘année. La présentation sera suivie d’un concert de Stéphane Acoustik en Trio.

Les réservations pour l’ensemble de la saison ouvriront à l’issue de la présentation, directement sur place, avec une nouveauté très attendue : le retour des abonnements !

Théâtre, musique, humour, danse, spectacles familiaux… Cette nouvelle saison vous réserve près de 40 rendez-vous, avec une programmation éclectique, populaire et ouverte à tous. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The City of Châteaudun invites you to an evening event showcasing the 2026–2027 Cultural Season. Get a sneak peek at the artists, shows, highlights, and new features that will shape the year. The presentation will be followed by a concert by Stéphane Acoustik Trio.

L’événement Lancement de la Saison Culturelle de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN