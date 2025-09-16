Lancement de la saison culturelle des Archives départementales Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Lancement de la saison culturelle des Archives départementales Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Une projection de films courts, burlesques et méconnus, puisés dans les collections de la Cinémathèque de Bretagne clôturera cette présentation de la saison. Préparez-vous à rire !Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/lancement-de-la-saison-culturelle-des-archives-departementales/INFOLOC-8595575?dateIndex=0