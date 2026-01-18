LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE DU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE DU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier

SAMEDI 7 FEVRIER de 17h30 à 19h30

Lancement de la saison culturelle du Château de Flaugergues

Attention événement réservé aux adhérents et aux mécènes

En prenant votre adhésion 2026 à l’association culturelle du Château, vous recevrez tout de suite votre invitation pour le lancement de la saison, qui a lieu samedi 7 février de 17h30 à 19h30, avec un concert de saxophone, chant et piano, suivi d’une dégustation des vins du domaine proposée par Pierre de Colbert.

En plus de l’invitation, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur tous les évènements 2026, d’une visite du château, d’un accès en illimité aux jardins et de 10% de réduction sur les vins du Domaine.

Détails des événements 2026 disponibles sur flaugergues.com. Avec notamment la pièce de théâtre Monet, Renoir et Bazille. Naissance de l’impressionnisme ; un cycle de conférences sur les peintres impressionnistes ; une soirée espagnole avec spectacle de flamenco ; un concert de musiques de films emblématiques ; une pièce de théâtre de Molière ; une soirée d’été avec un concert live ; une soirée claquettes et lyrique et un concert romantique.

Pour prendre votre adhésion 2026 et recevoir votre invitation onglet Soutenir sur le site du château flaugergues.com.

Adhésion individuelle 25 euros

Adhésion couple 35 euros

Adhésion famille 40 euros .

34000 Hérault Occitanie

English :

SATURDAY FEBRUARY 7, 5:30 to 7:30 p.m

Launch of the Château de Flaugergues cultural season

