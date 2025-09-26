Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock Théâtre Municipal Autun

Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock Théâtre Municipal Autun vendredi 26 septembre 2025.

Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

John, passionné de rock des années 50-60 et rêveur invétéré de radio, vous embarque dans une aventure musicale unique grâce à sa Machine à Remonter le Rock. Ce génie excentrique, pionnier des radios pirates, veut diffuser ses classiques préférés en piratant toutes les ondes du monde. Un spectacle mêlant musique, images et anecdotes pour retracer l’histoire du Rock’n’Roll avec énergie et nostalgie.

Durée de la présentation de la saison 1h + représentation de 1h30

Auteurs Thibault LAVIGNE, Florent MAURIN et Lucas JUMELLE Mise en scène Kévin GORET et Igor VERDY Distribution Georges D’AUDIGNON, Thibault LAVIGNE, Victor PITOISET (en alternance avec Florent MAURIN et Tom BOURCIER) et Damien PAVIS .

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info.saison@autun.com

English : Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock

German : Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement de la saison culturelle La Machine à Remonter le Rock Autun a été mis à jour le 2025-09-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)