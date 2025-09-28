Lancement de la saison culturelle Le Misanthrope Théâtre amateur Petit-Couronne

Lancement de la saison culturelle Le Misanthrope Théâtre amateur Petit-Couronne dimanche 28 septembre 2025.

Lancement de la saison culturelle Le Misanthrope Théâtre amateur

221 Rue Winston Churchill Petit-Couronne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 17:30:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Lancement de la saison culturelle

Le théâtre amateur pose ses valises au Sillon le 28 septembre !

La nouvelle saison culturelle 2025/2026 démarre sur des chapeaux de roue le dimanche 28 septembre dès 15h au Sillon avec la journée du théâtre amateur avec les élèves de la Cie Commédiamuse et son groupe autonome.

La Journée du théâtre amateur se décline à travers deux spectacles

Le Misanthrope » de et avec les élèves de Comdiamuse dès 15h au Sillon

Chaque samedi, 8 élèves retrouvent Laura Chapoux pour une aventure théâtrale ambitieuse monter le Misanthrope de Molière. Un choix exigeant, mais passionnant, tant le regard acéré de Molière sur la société résonne encore aujourd’hui avec les interrogations adolescentes vérité, justice, sincérité, quête de soi. Cette saison, leur travail sera enrichi par une collaboration avec Adèle Rawinski, qui les accompagnera dans une création vidéo, mêlant théâtre et images pour donner à ce classique une énergie toute contemporaine.

Tout Public dès 10 ans Durée environ 1h Gratuit sur réservation

Le Poids des Fourmis du Groupe Autonome à 17h30 au Sillon

Un nouveau groupe de jeunes autonomes est né cette saison ! Ensemble, ils et elles investissent notre espace pour créer, chercher, rêver, en s’appuyant ponctuellement sur des professionnel·les pour accompagner leur démarche. Ils portent actuellement Le Poids des Fourmis de David Paquet, un texte vif et incisif qui questionne la place de la jeunesse dans un monde en crise, et la force collective nécessaire pour ne pas se résigner.

Tout public dès 10 ans Durée environ 1h Gratuit sur réservation

Buvette / goûter avant le spectacle et à l’entracte

Vous êtes attendus nombreux pour découvrir le théâtre amateur près de chez vous !

La billetterie en ligne et au guichet de la nouvelle saison ouvre le lundi 1er septembre 2025. Il sera ouvert chaque mercredi de 15h à 17h. En cas d’impossibilité, vous pouvez prendre rendez vous au 02 35 69 12 13. .

221 Rue Winston Churchill Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie

English : Lancement de la saison culturelle Le Misanthrope Théâtre amateur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement de la saison culturelle Le Misanthrope Théâtre amateur Petit-Couronne a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme Rouen tourisme