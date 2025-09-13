Lancement de la saison culturelle Pontivy

Lancement de la saison culturelle Pontivy samedi 13 septembre 2025.

Lancement de la saison culturelle

Place Anne de Bretagne Pontivy Morbihan

18h Mots d’introduction par Christine Le Stra, Maire de Pontivy et Georges-Yves Guillot, Adjoint à la Culture, au Patrimoine et aux Animations

18h30 Molotov Brothers

Les Molotov Brothers dépoussièrent les DJ sets classiques avec une formule innovante, Scratch’n cuivres qui associe vinyle, trombone, saxophone et clarinette en live ! Balkan Beats bouillonnants d’énergies, tempos latinos effrénés, drum’n’bass survitaminée, électro World… Préparez-vous à un show explosif à la joie contagieuse qui invite à la danse frénétique, au voyage et au partage.

20h30 Valérie Ekoumé La danse de l’éléphant

En quelques années, Valérie ÉKOUMÈ, ancienne chanteuse de Manu Dibango, s’est imposée comme une figure montante de la scène Afropop au niveau international. C’est au travers de la musique populaire africaine et plus particulièrement camerounaise que la chanteuse a fait le choix de s’exprimer. Ce nouveau spectacle intitulé LA DANSE DES L’ÉLÉPHANT a pour projet de mettre en valeur les cultures traditionnelles, notamment au travers du Nkul, instrument ancestral originaire de l’Afrique centrale. Il en résulte des titres souvent engagés et soutenus par des rythmes traditionnels enivrants. Préparez-vous à danser !

Stand de dégustation de chips Brets, jeux, distribution de goodies…

Gratuit Ouvert à tous .

Place Anne de Bretagne Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

