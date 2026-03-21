Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay Courçay
Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay Courçay dimanche 3 mai 2026.
Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay
Courçay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Lancement de la saison culturelle 2026 à l’occasion du Théâtre de la Nature de Courçay. Matinée-randonnée à la découverte de Courçay, suivie d’une balade-spectacle l’après-midi avec la compagne Les chanteurs d’oiseaux (jauge limitée, réservation auprès de la mairie de Courçay)
Lancement de la saison culturelle 2026 à l’occasion du Théâtre de la Nature de Courçay. Matinée-randonnée à la découverte de Courçay, suivie d’une balade-spectacle l’après-midi avec la compagne Les chanteurs d’oiseaux (jauge limitée, réservation auprès de la mairie de Courçay) .
Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr
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English :
The municipality of Courçay invites you to enjoy an artistic and friendly get-together in the countryside, to discover the exceptional heritage of the banks of the Indre.
L’événement Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay Courçay a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER