Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay

Courçay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Lancement de la saison culturelle 2026 à l’occasion du Théâtre de la Nature de Courçay. Matinée-randonnée à la découverte de Courçay, suivie d’une balade-spectacle l’après-midi avec la compagne Les chanteurs d’oiseaux (jauge limitée, réservation auprès de la mairie de Courçay)

Lancement de la saison culturelle 2026 à l’occasion du Théâtre de la Nature de Courçay. Matinée-randonnée à la découverte de Courçay, suivie d’une balade-spectacle l’après-midi avec la compagne Les chanteurs d’oiseaux (jauge limitée, réservation auprès de la mairie de Courçay) .

Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

The municipality of Courçay invites you to enjoy an artistic and friendly get-together in the countryside, to discover the exceptional heritage of the banks of the Indre.

L’événement Lancement de la saison culturelle Théâtre de la nature de Courçay Courçay a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER