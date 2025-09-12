Lancement de la Saison du Forum Chauny

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Pour lancer sa nouvelle saison en beauté, le Forum vous convie à une soirée spectaculaire et inoubliable le vendredi 12 septembre à 20h ! Les plus grands artistes de cirque se réunissent à Chauny pour un show éblouissant.

Afin de nous plonger dans cette atmosphère magique, le Paris Circus Orchestra, véritable référence musicale du monde du cirque, accompagnera cette performance exceptionnelle. Et pour sublimer l’ensemble, la direction artistique est confiée à Joseph Bouglione, figure emblématique du cirque d’hiver Bouglione.

Réservation à partir du 9 septembre à 13h30 à l'accueil du Forum uniquement.

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

