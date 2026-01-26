Lancement de la saison Fin Gras Salle des fêtes Saint-Front

Lancement de la saison Fin Gras

Salle des fêtes Le bourg Saint-Front Haute-Loire

2026-02-15 10:30:00

2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Pour célébrer l'ouverture de la saison, les éleveurs du Fin Gras se retrouveront pour un moment fort de la filière. Placé au cœur des vacances d'hiver, cet événement rassemblera un public varié consommateurs, éleveurs, bouchers…

Salle des fêtes Le bourg Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 17 67 secretariat@maisondufingras.com

To celebrate the opening of the season, Fin Gras breeders will get together for an industry highlight. Set in the heart of the winter vacations, this event will bring together a varied public: consumers, breeders, butchers…

