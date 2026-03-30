Lancement de la seconde édition des Arpenteurs de Bellevue Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Une réunion de présentation du programme aura lieu le 2 avril à 18h à Plan B avec Valérian Dénéchaud de Vous êtes ici et la nouvelle intervenante : Nathalie Papeil.Toute l’année, des ateliers d’écriture et d’arts graphiques seront proposés avec toujours des balades lectures de paysages. Les ateliers seront gratuits. Un apéro convivial cloturera cette présentation

Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes 44100



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