Lancement de l’exposition itinérante « Les concepteurs de demain : à la découverte des matériaux qui façonnent l’industrie ». Goavec Engineering Alençon

Lancement de l’exposition itinérante « Les concepteurs de demain : à la découverte des matériaux qui façonnent l’industrie ». Goavec Engineering Alençon lundi 17 novembre 2025.

Lancement de l’exposition itinérante « Les concepteurs de demain : à la découverte des matériaux qui façonnent l’industrie ». Lundi 17 novembre, 11h00 Goavec Engineering Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T11:00:00+01:00 – 2025-11-17T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T11:00:00+01:00 – 2025-11-17T13:00:00+01:00

Cette exposition itinérante s’inscrit dans la continuité du concours « Les Concepteurs de demain », organisé par la Communauté Urbaine d’Alençon en 2024/2025 et auquel 42 élèves du territoire ont participé (du niveau Bac à Bac +3).

Infos pratiques

Le lancement inaugural est l’occasion pour les enseignants, chefs d’établissements, conseillers emploi/insertion, conseils de quartier… de découvrir l’ensemble de l’exposition pour mieux se projeter sur son usage. Elle se déroulera le lundi 17 novembre 2025, à de 11h à 13h au sein de l’entreprise GOAVEC ENGINEERING.

Elle vise à :

sensibiliser un large public (scolaires, demandeurs d’emploi, jeunes en insertion) aux savoir-faire industriels du territoire en mettant en avant les projets des participants au concours et une matériauthèque interactive,

aller à la rencontre de ces publics, par une logique d’itinérance et de réservation sur demande, au sein des établissements scolaires, des quartiers prioritaires (politique de la ville) et des structures d’accompagnement vers l’emploi.

Elle est composée de :

12 panneaux visuels des projets conçus par les élèves ayant participé au concours ;

12 panneaux pédagogiques mettant chacun en avant un matériau et un procédé industriel (verre, acier, plastique… découpe laser, usinage, injection plastisque…),

10 panneaux présentant les différentes familles de métiers dans l’industrie, et les liens avec l’offre de formation locale

3 livrets d’activités adaptés aux différents publics pour faciliter un usage pédagogique de l’exposition

1 matériauthèque interactive permettant la manipulation d’échantillons de matériaux industriels issus des entreprises locales partenaires.

1 carte interactive pour découvrir la richesse du tissu industriel locale et des entreprises qui le compose.

Elle sera disponible de novembre 2025 à juin 2026 pour une utilisation auprès des différents publics suivants :

Scolaires : élèves des écoles primaires, collèges et lycées (notamment les établissements du quartier de Perseigne et du REP+ Louise Michel), afin de susciter leur intérêt pour les sciences, les technologies et les métiers de l’industrie.

élèves des écoles primaires, collèges et lycées (notamment les établissements du quartier de Perseigne et du REP+ Louise Michel), afin de susciter leur intérêt pour les sciences, les technologies et les métiers de l’industrie. Jeunes en insertion , en recherche d’orientation professionnelle (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, etc.).

, en recherche d’orientation professionnelle (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, etc.). Publics de la politique de la ville : Habitants des quartiers prioritaires, pour favoriser leur ouverture sur le monde de l’entreprise et les opportunités d’emploi.

Habitants des quartiers prioritaires, pour favoriser leur ouverture sur le monde de l’entreprise et les opportunités d’emploi. Personnes en recherche d’emploi ou en reconversion : Pour leur faire découvrir les métiers de l’industrie et les formations existantes

Cette exposition s’adresse à la fois aux publics scolaires, afin d’accompagner la découverte des métiers et l’orientation, et aux adultes, souhaitant explorer les savoir-faire et les entreprises qui font vivre l’industrie locale.

Une action concrète du programme Territoires d’Industrie, labellisée Cité Éducative

Ce projet s’inscrit dans le plan d’action Territoires d’Industrie, et plus particulièrement dans l’axe « compétences et attractivité des métiers », visant à renforcer le lien entre formation, emploi et développement industriel local.

Il est également labellisé « Cité Éducative Alençon–Perseigne », une reconnaissance qui souligne son rôle éducatif et citoyen : permettre aux jeunes de découvrir les filières industrielles et d’élargir leurs horizons professionnels. En s’appuyant sur ce label, cette exposition devient un outil concret au service de la réussite scolaire et de l’orientation positive.

Goavec Engineering 13 rue eiffel 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « mde@cu-alencon.fr »}] [{« link »: « https://www.cu-alencon.fr/actualites/concours-les-concepteurs-de-demain-une-journee-de-cloture-placee-sous-le-signe-de-linnovation-et-de-la-fierte-territoriale/ »}]

Exposition itinérante et interactive visant à valoriser les métiers de l’industrie à travers les matériaux et les procédés, ainsi que les opportunités de formation et/ou d’emploi du territoire . exposition découverte