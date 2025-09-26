Lancement de l’exposition Thème ou thème pas ? avec Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Lancement de l’exposition Thème ou thème pas ? avec Futur Radieux

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Viens rencontrer Futur Radieux qui pourra te parler avec passion de son exposition, de son travail, des métiers de l’image, de la recherche de la bonne idée ou du jeu de mots qui tue !

Petit grignotage-breuvage à partager en fin d’après-midi. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65

English : Lancement de l’exposition Thème ou thème pas ? avec Futur Radieux

