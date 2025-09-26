Lancement de l’exposition Thème ou thème pas ? avec Futur Radieux Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-04-04
Tout public
Viens rencontrer Futur Radieux qui pourra te parler avec passion de son exposition, de son travail, des métiers de l’image, de la recherche de la bonne idée ou du jeu de mots qui tue !
Petit grignotage-breuvage à partager en fin d’après-midi. .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65
