Lancement de l’ouvrage « Elles transforment » Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Lancement de l’ouvrage « Elles transforment » Vendredi 17 octobre, 18h30 Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Entrée gratuite

La Maison de l’architecture Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France lancent le deuxième tome de la série Portraits d’architectes franciliennes.

Ce livre prolonge la démarche initiée avec Elles construisent, en retraçant le parcours de femmes architectes franciliennes, des figures historiques aux pratiques contemporaines. Il met en lumière des approches qui privilégient l’existant : réhabiliter, réemployer, ménager les territoires et valoriser la co-construction. Les portraits témoignent d’un engagement pour l’égalité et d’une profession en mouvement, où l’expertise et la persévérance bousculent des codes encore très masculins.

Elles transforment illustre la manière dont ces architectes façonnent un autre rapport à l’architecture, plus attentif à l’existant, plus collectif et plus égalitaire qui ouvrent des perspectives nouvelles pour la profession.

Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre la DRAC Île-de-France, conformément à ses engagements liés à sa labellisation Égalité/Diversité par l’AFNOR, la Maison de l’architecture Île-de-France engagée depuis plusieurs années sur les enjeux et les questions de genre dans le monde de l’architecture et l’association MéMO, mouvement pour l’équité dans la maîtrise d’œuvre, sera lancé le vendredi 17 octobre 2025 à 18h30 à l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture.

Cet événement sera accompagné d’une rencontre à la Maison de l’architecture Île-de-France, qui réunira Charlotte Belval, Maël de Quelen, Léa Samson et Ana Vida, et animée par Anne Labroille, architecte et pilote du groupe de travail « Femmes architectes franciliennes ».

Groupe de travail « Femmes architectes franciliennes » de la Maison de l’architecture Île-de-France, piloté par Anne Labroille, est composé de Margaux Darrieus, Anne Labroille, Isabelle Michard, Léa Mosconi, Solène Pasztor, Léa Samson, Asma Snani, Clémentine Tran-Sammarcelli, Aurélie Vanhove et Lou Vincent de Lestrade.

Illustrations : Léa Samson pour les bâtiments et Aurélie Vanhove pour les portraits

Maison de l'Architecture Île-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

©Maison de l’architecture Ile-de-France