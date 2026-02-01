Lancement de l’ouvrage Interzone de Valentin Noujaïm Lafayette Anticipations Paris

Édité par Mohamed Almusible et conçu par Valentin Noujaïm en collaboration avec la graphiste Kim Coussée, l’ouvrage Interzone rassemble une documentation riche et sensible : images issues de ses films, photographies analogiques, archives et fragments des coulisses, témoignant du processus de création et de la dimension collaborative de son travail.

Publié à l’occasion de sa première exposition institutionnelle, Panthéon, à la Kunsthalle Basel, Interzone accompagne l’œuvre La Défense Volume III – Demons to Diamonds et vient compléter La Défense trilogy (2022-2025).

Valentin Noujaïm est un artiste habitué de la Fondation ; il a été résident de son programme de soutien à la production en 2023 et l’un des films de la trilogie, Pacific Club a intégré la collection la Fondation en 2024.

Sa pratique explore des trajectoires de vies oubliées ou effacées et interroge la complexité des rapports de pouvoir au sein de la société. Nourri par son engagement dans les luttes antiracistes et par une réflexion sur les imaginaires spatiaux, son travail met en lumière des expériences marginalisées, souvent absentes des récits historiques et nationaux dominants.

La Librairie de Lafayette Anticipations accueille le lancement en France du nouvel ouvrage de l’artiste et cinéaste franco-libanais Valentin Noujaïm.

Le samedi 28 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/lancement-de-louvrage-interzone-de-valentin-noujaim



