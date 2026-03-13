Lancement de l’ouvrage jeunesse L’art, un monde à explorer Place Saint-Germain Auxerre
Lancement de l’ouvrage jeunesse L’art, un monde à explorer Place Saint-Germain Auxerre mercredi 15 avril 2026.
Lancement de l’ouvrage jeunesse L’art, un monde à explorer
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
L’Abbaye Saint-Germain vous invite au lancement de l’ouvrage L’Art, un monde à explorer, publié dans la collection Comment sait-on ? aux éditions Sciences Humaines Jeunesse, en présence de Cécile Guibert Brussel, l’autrice, et de Marie Dortier, l’illustratrice. Rencontres, échanges et ateliers seront au programme pour un moment convivial autour de l’exploration passionnante du monde de l’art. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
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English : Lancement de l’ouvrage jeunesse L’art, un monde à explorer
L’événement Lancement de l’ouvrage jeunesse L’art, un monde à explorer Auxerre a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)