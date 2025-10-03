Lancement de notre offre de presse en ligne Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Les bibliothèques de Chambéry lancent leur offre de presse en ligne !
Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, accédez à plus de 2000 titres de presse dans tous les domaines !
Rendez-vous sur https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/enLigne !
Pour accéder à l’offre, vous devez être abonné à la bibliothèque. Profitez-en pour vous inscrire pendant Biblis en folie : l’inscription est gratuite !
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404
Photo de cottonbro studio: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-mains-cafe-main-4065876/