Lancement de notre offre de presse en ligne Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Lancement de notre offre de presse en ligne Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry vendredi 3 octobre 2025.

Lancement de notre offre de presse en ligne 3 et 4 octobre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Les bibliothèques de Chambéry lancent leur offre de presse en ligne !

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, accédez à plus de 2000 titres de presse dans tous les domaines !

Rendez-vous sur https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/enLigne !

Pour accéder à l’offre, vous devez être abonné à la bibliothèque. Profitez-en pour vous inscrire pendant Biblis en folie : l’inscription est gratuite !

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery [{« link »: « https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/enLigne »}] https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/enLigne

Les bibliothèques de Chambéry lancent leur offre de presse en ligne !

Photo de cottonbro studio: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-mains-cafe-main-4065876/