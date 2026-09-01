Lancement de saison à la bibliothèque Marcheprime
samedi 19 septembre 2026 · Marcheprime
Informations pratiques
Marcheprime
Lancement de saison à la bibliothèque
4 Avenue de la République Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez participer au lancement de la saison culturelle à la bibliothèque !
Annonce du programme sur les mois à venir, gourmandises, sélection de livres, nouveaux horaires, spectacle… La journée vous réserve de belles surprises !
11h : BiBrunch convivial et gourmand pour vous présenter les animations prévues à la bibliothèque pour la saison 25-26 / Dans le cadre chaleureux de la bibliothèque, venez partager un moment de convivialité où vous pourrez découvrir une sélection de livres et déguster quelques gourmandises sucrées ou salées !
18h30 : Spectacle « Macaron et Cannelé se mettent au vert (de terre !) » par la Cie du Si
Tout public dès 3 ans
Réservation conseillée : 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr .
4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr
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English : Lancement de saison à la bibliothèque
L’événement Lancement de saison à la bibliothèque Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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