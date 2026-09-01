Informations pratiques

Marcheprime

Lancement de saison à la bibliothèque

4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez participer au lancement de la saison culturelle à la bibliothèque !

Annonce du programme sur les mois à venir, gourmandises, sélection de livres, nouveaux horaires, spectacle… La journée vous réserve de belles surprises !

11h : BiBrunch convivial et gourmand pour vous présenter les animations prévues à la bibliothèque pour la saison 25-26 / Dans le cadre chaleureux de la bibliothèque, venez partager un moment de convivialité où vous pourrez découvrir une sélection de livres et déguster quelques gourmandises sucrées ou salées !

18h30 : Spectacle « Macaron et Cannelé se mettent au vert (de terre !) » par la Cie du Si

Tout public dès 3 ans

Réservation conseillée : 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr .

4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr

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English : Lancement de saison à la bibliothèque

L’événement Lancement de saison à la bibliothèque Marcheprime a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon