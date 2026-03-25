Lancement de saison à la ferme de Quincé La Ferme de Quincé Rennes 3 et 4 avril Ille-et-Vilaine

La guinguette estivale de Quincé réouvre ses portes le vendredi 3 Avril

La guinguette de la ferme de Quincé réouvre ses portes le vendredi 3 et samedi 4 avril 2026.

Au programme : des concerts et des DJ en plein air, des bonnes choses à manger et à boire, un jardin ensoleillé et une ambiance conviviale pour lancer cette nouvelle saison dans le quartier Beauregard ! Entrée à prix libre.

Horaires : vendredi 18h – 23h, samedi 16h – 23h

Toutes les infos sur notre site : [https://quince.bzh](https://quince.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T23:00:00.000+02:00

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La Ferme de Quincé Le Haut Quincé, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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