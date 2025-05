Lancement de saison à la Guinguette Port du Lys – Salignac-sur-Charente, 31 mai 2025 19:00, Salignac-sur-Charente.

Charente-Maritime

Lancement de saison à la Guinguette Port du Lys Rue du Port du Lys Salignac-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON DU PORT DU LYS.

Ça y est, c’est parti pour un nouvel été à la guinguette !!

Rue du Port du Lys

Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 34 61 assomoussabord@gmail.com

English :

LAUNCH OF THE NEW SEASON AT PORT DU LYS.

It’s time for another summer at the guinguette!

German :

START DER NEUEN SAISON IM PORT DU LYS.

Es ist soweit, wir starten in einen neuen Sommer an der Guinguette!!!

Italiano :

LANCIO DELLA NUOVA STAGIONE AL PORT DU LYS.

È tempo di un’altra estate alla guinguette!

Espanol :

LANZAMIENTO DE LA NUEVA TEMPORADA EN EL PORT DU LYS.

¡Ha llegado la hora de un nuevo verano en la guinguette!

