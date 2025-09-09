Lancement de saison à l’espace culturel Ronny Coutteure Grenay

28bis boulevard des Flandres Grenay Pas-de-Calais

Lancement de la 25ème saison avec Errances, avec la Compagnie Zeugma.

Huit personnes, chacune porteuse d’une histoire singulière, explorent de nouveaux horizons avec une énergie collective croissante. Une performance vibrante qui célèbre le dépassement de soi et la découverte de l’autre, magnifiés par la puissance de la danse percussive. .

English :

Launch of the 25th season with Errances, with Compagnie Zeugma.

German :

Auftakt der 25. Spielzeit mit Errances, mit der Compagnie Zeugma.

Italiano :

Lancio della 25ª stagione di Errances, con la Compagnie Zeugma.

Espanol :

Lanzamiento de la 25ª temporada con Errances, con la Compagnie Zeugma.

