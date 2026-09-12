Lancement de saison avec les Magic Beam Sisters & Robert Salle culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Lancement de saison avec les Magic Beam Sisters & Robert

Salle culturel L’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour célébrer cette nouvelle saison, laissez-vous emporter par l’univers décalé des Magic Beam Sisters & Robert. Depuis dix ans, ce quatuor revisite avec élégance et fantaisie les grands standards du jazz des années 40 et 50, tout en y mêlant des créations originales et quelques clins d’œil plus contemporains. Leur spectacle promet une soirée aussi pétillante que chaleureuse.

Gratuit Tout public .

Salle culturel L’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Lancement de saison avec les Magic Beam Sisters & Robert Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme