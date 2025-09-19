Lancement de saison – Boîte de scène Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Lancement de saison – Boîte de scène Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 19 septembre, 18h00 Entrée libre, départ toutes les 7 min

La boîte de scène… C’est VOTRE cabine “photoscénique, livrophilique, très mirifique” !

C’est un entresort dans un photomaton, ou un spectacle avec photo-surprises incorporées… comme vous voulez ! C’est un très court spectacle dans un très petit espace, et avec des morceaux de VOUS dedans !

Gaëlle Steinberg est comédienne et conteuse. Sa caractéristique : elle n’aime pas se contorsionner pour rentrer dans des cases et crée donc des spectacles très variés dans la forme comme dans les thèmes ! Elle aime les mots, les livres, la poésie, les lunettes trop voyantes et les chapeaux trop petits. Elle adore les photomatons et vous y invite pour vous présenter des pop-ups théâtraux à partir d’albums jeunesse autour de la question de l’identité.

Tout public

Début : 2025-09-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan