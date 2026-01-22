Lancement de saison Cite Des Paysages Saxon-Sion

Lancement de saison Cite Des Paysages

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Venez partagez avec nous la journée de lancement de la saison 2026 !

La Cité des paysages vous invite à venir partager cette journée de lancement officiel de la saison 2026 autour d’un programme élaboré avec soin par nos équipes afin de ravir les petits et les grands.

Au programme¿ ateliers créatifs et scientifiques, visite insolite de la Cité*, spectacle 95% mortel par la Cie du Coin* ou encore pot convivial seront au rendez-vous.

*Réservation nécessaire via la billetterie

Une journée à l’image de l’année qui vous attend pleine de promesses !

Dimanche 12 avril

14h > 18h

Cité des paysages

Inscription nécessaire pour la visite insolite et le spectacleTout public

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

Join us for the official launch of the 2026 season!

The Cité des paysages invites you to join us for the official launch of the 2026 season, with a program carefully designed by our teams to delight young and old alike.

On the program¿: creative and scientific workshops, an unusual tour of the Cité*, a 95% mortel show by the Cie du Coin* and a convivial drink.

*Reservations required via the ticket office

A day to match the year ahead: full of promise!

Sunday, April 12th

2pm > 6pm

City of landscapes

Registration required for the unusual tour and show

