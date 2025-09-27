Lancement de saison culturelle 2025/2026 Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon

2025-09-27

Le rendez-vous culturel de la rentrée le lancement de saison !

Rendez-vous toute la journée à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon

Parvis

Braderie de la médiathèque

De 10h à 18h

Achetez des romans, des BD, des albums pour 1€ !

Jardin des Arts

– Spectacle Prends-en de la graine

À 10h30 et 15h

Par Les miscellanées spectacle en français et en LSF

Prends-en de la graine, c’est une charrette et un colporteur, et deux entremetteurs qui invitent à enrichir la biodiversité de votre vocabulaire, à ensauvager vos champs sémantiques, et à semer des mots des rares, des sauvages, des beaux ou des étranges.

Un spectacle théâtral et littéraire, entre one-man-show burlesque et délire poético-lexicographique. Humour garanti !

À partir de 6 ans.

– Spectacle Western Coquillettes

À 14h et 17h30

Paul Keaton a un objectif bien précis dans sa vie devenir une star. Briller au grand jour en montrant au monde entier sa danse sur monocycle. Un spectacle absurde et délicat, mélangeant clown, catapulte à chapeau, jonglerie in-extremis et équilibre.

À partir de 3 ans.

– Spectacle Molière, La Vocation

Jean-Baptiste Poquelin, futur Molière, est destiné à devenir tapissier du roi comme son père, mais il est passionné par le théâtre et rêve de devenir tragédien. Ce premier épisode retrace ses débuts difficiles, ses conflits familiaux, ses premiers échecs et ses questionnements doit-il abandonner la tragédie au profit de la comédie, où il excelle ?

Joué en plein air, comme à l’époque de Molière, cet épisode s’inspire du théâtre populaire traditionnel tout en le confrontant à la modernité.

Salle Maubert

Concert de harpe

À 11h30

Musique traditionnelle et œuvres de Godefroid, Debussy, Rameau et Scarlatti. Par Diane Hervieux.

Théâtre Yolande Moreau

Spectacle Ma famille en or

À 20h

Spectacle de lancement de la saison.

Réservations 02 32 64 34 64 ou 02 32 64 53 16

Spectacles et animations 100% gratuits !

Présence de food trucks et d’un brasseur. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

