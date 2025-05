Lancement de saison de la halte et camping des Platanes de Meilhan – Meilhan-sur-Garonne, 9 mai 2025 18:00, Meilhan-sur-Garonne.

Lot-et-Garonne

Lancement de saison de la halte et camping des Platanes de Meilhan 121 Route de Hure Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 18:00:00

fin : 2025-05-09 23:30:00

Date(s) :

2025-05-09

Venez fêter avec nous le lancement de la saison 2025!

Venez fêter avec nous le lancement de la saison 2025!

Au programme, happy-hour, cocktails, bières et vin locaux, concert folk, pavé de bœuf et frites maison, glaces artisanales et DJ!

Le but passer une bonne soirée et vous voir danser! .

121 Route de Hure

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 71 12

English :

Join us in celebrating the launch of the 2025 season!

German :

Feiern Sie mit uns den Start der Saison 2025!

Italiano :

Unitevi a noi per festeggiare il lancio della stagione 2025!

Espanol :

Celebre con nosotros el inicio de la temporada 2025

L’événement Lancement de saison de la halte et camping des Platanes de Meilhan Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Val de Garonne