Lancement de saison de la Maison du Boulanger NEW L’IMPROMUSICAL Troyes

Lancement de saison de la Maison du Boulanger NEW L’IMPROMUSICAL Troyes jeudi 11 septembre 2025.

Lancement de saison de la Maison du Boulanger NEW L’IMPROMUSICAL

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 20:00:00

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-11

Une performance pluridisciplinaire alliant théâtre, musique, chant, danse et arts visuels. De cette rencontre naît, chaque soir, un spectacle totalement unique.



C’est une troupe d’artistes kamikazes, qui ne sait jamais ce qu’elle va jouer, chanter, dessiner tous les soirs. Sa spécialité ? Composer et écrire en direct une comédie musicale 100% improvisée, grâce aux suggestions du public.



Cette 13ème saison, la famille créative de NEW s’agrandit avec une nouvelle direction artistique, portée par Emmanuel Lanièce (Les Franglaises, Voice Messenger, Triwap … ).



Direction générale Florian BARTSCH

Direction artistique Emmanuel LANIÈCE

Avec une équipe de

4-5 comédiens-chanteurs

3-4 musiciens

1 illustrateur

1 maître de cérémonie .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lancement de saison de la Maison du Boulanger NEW L’IMPROMUSICAL Troyes a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne