Lancement de saison de l’acb Le Théâtre Bar-le-Duc
Lancement de saison de l’acb Le Théâtre Bar-le-Duc vendredi 12 septembre 2025.
Lancement de saison de l’acb
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Le rendez-vous immanquable pour découvrir en avant-première les spectacles et événements qui rythmeront cette nouvelle saison, et pour évidemment partager un temps convivial autour d’un verre.
Dès le lendemain, le théâtre ouvre grand ses portes pour sa journée d’ouverture de la billetterie des conseils, un super accueil et même une exposition à découvrir.
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
An unmissable opportunity to preview the shows and events that will punctuate the new season, and of course to share a convivial moment over a drink.
The very next day, the theater opens its doors for the box office opening day: advice, a warm welcome and even an exhibition to discover.
Free admission.
German :
Der Treffpunkt, den man nicht verpassen sollte, um die Aufführungen und Veranstaltungen, die den Rhythmus der neuen Saison bestimmen werden, vorab zu entdecken und natürlich, um eine gesellige Zeit bei einem Glas zu verbringen.
Am nächsten Tag öffnet das Theater seine Türen für den Tag des Kartenverkaufs: Beratung, ein toller Empfang und sogar eine Ausstellung warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Kostenlos.
Italiano :
È l’occasione perfetta per conoscere in anteprima gli spettacoli e gli eventi che caratterizzeranno la nuova stagione e, naturalmente, per condividere un momento di convivialità davanti a un drink.
Il giorno successivo, il teatro apre le sue porte per la giornata di apertura del botteghino, con consigli, un’accoglienza calorosa e persino una mostra da scoprire.
Ingresso libero.
Espanol :
Es la ocasión perfecta para anticiparse a los espectáculos y eventos que jalonarán la nueva temporada y, por supuesto, para compartir un momento de convivencia tomando una copa.
Al día siguiente, el teatro abre sus puertas para la jornada inaugural de taquilla, con consejos, una cálida acogida e incluso una exposición por descubrir.
Todo gratuito.
