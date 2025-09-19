Lancement de saison – Dîner partagé et présentation de saison Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Lancement de saison – Dîner partagé et présentation de saison Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 19 septembre, 19h00 Entrée libre

Venez partager un moment gourmand à 19 heures en apportant une tarte, un pique-nique ou une salade pour découvrir les moments forts de la saison préparés par l’équipe du Triskell en compagnie du comédien Anthony Sérazin d’Orange Givrée dont la devise est « décaler pour viser juste »… Tout un programme !

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan