Lancement de saison | La barbe à papa Notre-Dame-d’Oé

Lancement de saison | La barbe à papa Notre-Dame-d’Oé mercredi 24 septembre 2025.

Lancement de saison | La barbe à papa

Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Au programme présentation des manifestations de la saison, présence d’artistes, extraits live et vidéo, le tout suivi d’un buffet convivial dans le grand hall d’Oésia. En fin de présentation, Anouck Hilbey et Axel Nadeau, nous présenteront un extrait de leur nouveau spectacle…

Au programme présentation des manifestations de la saison, présence d’artistes, extraits live et vidéo, le tout suivi d’un buffet convivial dans le grand hall d’Oésia. En fin de présentation, Anouck Hilbey et Axel Nadeau, en résidence toute la semaine à Oésia, nous présenteront un extrait de leur nouveau spectacle en cours de création La Barbe à Papa. Déjà partenaires dans la revue cabaret pour ados Les Femmes ça fait PD ? ils retrouvent les costumes de leurs avatars de cabaret Clochette et Éphèbe pour s’adresser cette fois-ci aux élèves de classes primaires en leur proposant d’organiser la meilleure boum de l’année. Les deux partenaires décident d’utiliser le prétexte d’une fête pour parler du consentement, du flirt, du corps, du droit. .

Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 41 34 57

English :

On the program: presentation of the season?s events, artist appearances, live and video extracts, followed by a convivial buffet in Oésia?s grand hall. At the end of the presentation, Anouck Hilbey and Axel Nadeau will present an extract from their new show…

German :

Auf dem Programm stehen: Vorstellung der Veranstaltungen der Saison, Auftritte von Künstlern, Live- und Videoausschnitte, gefolgt von einem geselligen Buffet in der großen Halle von Oésia. Am Ende der Präsentation werden Anouck Hilbey und Axel Nadeau einen Auszug aus ihrer neuen Show präsentieren…

Italiano :

In programma: presentazione degli eventi della stagione, artisti presenti, estratti dal vivo e video, seguiti da un buffet conviviale nella sala principale di Oésia. Al termine della presentazione, Anouck Hilbey e Axel Nadeau presenteranno un estratto del loro nuovo spettacolo…

Espanol :

En el programa: presentación de los actos de la temporada, artistas presentes, extractos en directo y en vídeo, seguido de un bufé de convivencia en la sala principal de Oésia. Al final de la presentación, Anouck Hilbey y Axel Nadeau presentarán un extracto de su nuevo espectáculo…

L’événement Lancement de saison | La barbe à papa Notre-Dame-d’Oé a été mis à jour le 2025-09-19 par Tours Val de Loire Tourisme