Lancement de saison – Les Miettes Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Lancement de saison – Les Miettes Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren vendredi 19 septembre 2025.

Lancement de saison – Les Miettes Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 19 septembre, 21h00 Tout public à partir de 10 ans

Gratuit – Réservation sur www.ploeren.bzh

Les Miettes, c’est à la fois du clown, du théâtre gestuel, de la chanson et de la danse et c’est surtout une création bonbon pour réchauffer l’âme et réapprendre à aimer !

Ça part de presque rien : un sourire, un silence qui danse, un vide. Et dans ce vide, deux âmes se trouvent, se reconnaissent, s’accordent à composer, ensemble, une partition amoureuse follement décalée, triste et joyeuse… à en pleurer. Au début, tout va bien. Au début, ça va toujours bien. Et puis, sans faire de bruit, il arrive, lourd, nuageux, frappe à la porte avec ses grosses valises sous les yeux : le quotidien. Alors, on réinvente mille manières de s’aimer…

Les Miettes, c’est à la fois du clown, du théâtre gestuel, de la chanson et de la danse et c’est surtout une création bonbon pour réchauffer l’âme et réapprendre à aimer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T22:00:00.000+02:00

1

http://www.ploeren.bzh

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan