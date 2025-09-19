Lancement de saison – Librairie Chamboul’tout Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Lancement de saison – Librairie Chamboul’tout Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren vendredi 19 septembre 2025.

Lancement de saison – Librairie Chamboul’tout Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 19 septembre, 17h00 Réservation sur www.ploeren.bzh

Louis, libraire, déteste le bruit, le désordre et encore plus les enfants jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change.

Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre… et il déteste encore plus les enfants jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change à tout jamais.

Il ne savait pas raconter d’histoire, mais un jour, un coup de livres sur la tête lui a donné un don, celui d’être le plus formidable raconteur d’histoires, toutes plus fantastiques et rocambolesques les unes que les autres. Les livres deviennent alors tantôt des baleines, des îles, des châteaux, des casques de chevaliers, et tantôt des poissons-chiens, des fleuves, des bateaux !

Tout public à partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T17:35:00.000+02:00

1

http://www.ploeren.bzh

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan