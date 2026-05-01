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Lancement de saison touristique en Nord Charente Eden Saules Saint-Groux

Lancement de saison touristique en Nord Charente Eden Saules Saint-Groux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Eden Saules

Adresse : 1 rue du préau

Ville : 16230 Saint-Groux

Département : Charente

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Groux

Lancement de saison touristique en Nord Charente

Eden Saules 1 rue du préau Saint-Groux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 16:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Ça y est la saison touristique en Nord Charente est lancée !
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Eden Saules 1 rue du préau Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

The Nord Charente tourist season is now underway!

L’événement Lancement de saison touristique en Nord Charente Saint-Groux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente