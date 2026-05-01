Lancement de saison touristique en Nord Charente Eden Saules Saint-Groux
Lancement de saison touristique en Nord Charente Eden Saules Saint-Groux jeudi 28 mai 2026.
Saint-Groux
Lancement de saison touristique en Nord Charente
Eden Saules 1 rue du préau Saint-Groux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 16:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Ça y est la saison touristique en Nord Charente est lancée !
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Eden Saules 1 rue du préau Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
The Nord Charente tourist season is now underway!
L’événement Lancement de saison touristique en Nord Charente Saint-Groux a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente