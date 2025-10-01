Lancement de « Viv(r)e l’architecture » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille

Début : 2025-10-01T12:00:00 – 2025-10-01T14:00:00

Fin : 2025-10-19T23:30:00 – 2025-10-19T23:59:00

La MAV PACA a coordonné le dispositif scolaire « Viv(r)e l’architecture, un architecte dans la classe ». Cette action existe depuis 2014 en région PACA, en partenariat avec les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice et l’Ordre des architectes PACA.

Les Journées Nationales de l’Architecture sont l’occasion du démarrage symbolique de ces projets pédagogiques pour l’année scolaire.

+ d’information : https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/vivre-larchitecture-0

Exposition des projets de l’année précédante dans les locaux de l’Odrre des architectes à partir du 01/10/25

Maison de l'architecture et de la ville PACA 12 bd Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

