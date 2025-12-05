Lancement Décembre en fête Nozeroy
À l’occasion du lancement de la quinzaine commerciale Décembre en fête , les commerces de Nozeroy restent ouverts jusqu’à 20h30.
Dès 18h30, rendez-vous pour un verre de l’amitié, des gourmandises offertes et des maquillages pour les enfants. .
Centre-ville Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90
