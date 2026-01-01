LANCEMENT DES CONTRE-SOLDES D’HIVER troc de fringues 100% gratuites Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

LANCEMENT DES CONTRE-SOLDES D’HIVER troc de fringues 100% gratuites

✨ Contre-Soldes à la Manufacture des Capucins ! ✨

A partir du Mercredi 7 janvier

Pour la troisième année, la Manufacture des Capucins réouvre ses contre-soldes, pour un mois de troc de fringues 100% gratuit ! Du mercredi 7 janvier au 3 février 2026, apportez vos importés & repartez avec de nouvelles trouvailles !

Quand troquer mes fringues ?

Regardez notre agenda en ligne, si un atelier est proposé, la Manufacture des Capucins est ouverte. Vous pouvez alors profiter de cette ouverture pour venir troquer des fringues.

> En semaine ? Venez en journée, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, entre 9h et 17h,

ou les mercredis, entre 10h et 19h

> Le week-end ? Venez lors de notre repair café du mois, les samedis 6 janvier 2026 ou 3 février 2026, entre 10h et 12h.

Comment troquer mes fringues ? ♻️

1. Apportez un (ou plusieurs) vêtement(s) en bon état.

2. Déposez-les dans un des espaces dédiés pour l’occasion suivez les panneaux le troc de fringues se passent ici , au rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins

3. Essayez les vêtements, accessoires ou chaussures qui vous plaisent.

4. Repartez avec au moins le même nombre de vêtements de seconde main, après avoir rangé les éléments déplacés (les bénévoles vous en remercient)

Toutes les tailles de vêtements de chaussures & d’accessoires ENFANTS FEMMES HOMMES sont les bienvenues ! .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie

