LANCEMENT DES FEERIES DE NOEL Sucé-sur-Erdre

LANCEMENT DES FEERIES DE NOEL

Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-26

Les illuminations feront scintiller la commune

Le coup d’envoi sera donné le mercredi 26 novembre à 16h30, au Parc de la Mairie avec le lancement des nouvelles illuminations de Noël. Cette année, deux scénettes seront proposées dans le Parc de la Mairie et Place Aristide Briand, avec une toute nouvelle boîte aux lettres sur cette dernière. La Ville projettera également un mapping sur l’Église jusqu’au 4 janvier. .

Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Illuminations sparkle in the town

German :

Die Illuminationen werden die Gemeinde zum Glitzern bringen

Italiano :

Le luminarie faranno brillare la città

Espanol :

La iluminación hará brillar la ciudad

