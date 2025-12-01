Lancement des festivités de fin d’année Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime

Lancement des festivités de fin d’année

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime Var

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rendez-vous à 16h, devant le chapiteau du théâtre de la mer pour le lancement officiel des fêtes de fin d’année en présence de M le Maire.

Promenade A. Simon Lorière Chapiteau du Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94

English : Lancement des festivités de fin d’année

Meet at 4pm in front of the Théâtre de la Mer marquee for the official launch of the festive season celebrations, attended by the Mayor.

Let yourself be carried away by the magic of Christmas, the most eagerly awaited time of the year, and admire the magnificent decorations in the streets of the town centre. Enjoy the seaside funfair and the food lovers’ village on the Prince Bertil Boulodrome until 4 January.

German : Lancement des festivités de fin d’année

Treffen Sie sich um 16 Uhr vor dem Zelt des Théâtre de la Mer, um in Anwesenheit des Bürgermeisters offiziell die Weihnachtsfeierlichkeiten zu eröffnen.

Italiano : Lancement des festivités de fin d’année

Appuntamento alle 16:00 davanti al tendone del teatro sul mare per l’inaugurazione ufficiale delle festività natalizie alla presenza del sindaco.

Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale, il periodo più atteso dell’anno, e ammirate le magnifiche decorazioni nelle strade del centro città, godetevi il luna park in riva al mare e il villaggio dei buongustai sul Boulodrome Prince Bertil fino al 4 gennaio.

Espanol : Lancement des festivités de fin d’année

Nos vemos a las 16.00 horas frente a la carpa del Théâtre de la mer para el lanzamiento oficial de la temporada festiva en presencia del Alcalde.

