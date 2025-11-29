Lancement des festivités de Noël à Chartres le 29 novembre

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 novembre à 17h c’est le lancement des festivités de Noël à Chartres ! De nombreuses animations vous attendent dans les rues et sur les places de Chartres illuminées par les lumières de Noël.

Profitez des traversées de rue, des guirlandes, des motifs lumineux et de plus de 200 sapins répartis à travers la ville. Et rendez-vous place des Épars pour découvrir la première parade de Noël ! Enfin, dès 17h45, retrouvez les scénographies de Noël de Chartres en lumières avec ses lutins, cadeaux et paysages enneigés. L’esprit de Noël s’empare de Chartres. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Saturday November 29 at 5pm kicks off the Christmas festivities in Chartres! A host of activities await you in the streets and squares of Chartres, illuminated by Christmas lights.

German :

Am Samstag, den 29. November um 17 Uhr beginnen in Chartres die Weihnachtsfeierlichkeiten! Zahlreiche Veranstaltungen erwarten Sie in den Straßen und auf den Plätzen von Chartres, die von Weihnachtslichtern beleuchtet werden.

Italiano :

Sabato 29 novembre alle ore 17.00 iniziano le feste natalizie a Chartres! Una serie di attività vi aspettano nelle strade e nelle piazze di Chartres, illuminate dalle luci natalizie.

Espanol :

El sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, Chartres da el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad Le esperan numerosas actividades en las calles y plazas de Chartres, iluminadas por las luces de Navidad.

L’événement Lancement des festivités de Noël à Chartres le 29 novembre Chartres a été mis à jour le 2025-11-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES