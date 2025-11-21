Lancement des festivités de Noël Sélestat

Lancement des festivités de Noël Sélestat vendredi 21 novembre 2025.

Lancement des festivités de Noël

Centre ville Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 18:00:00

Lancement des festivités de Noël sur 3 jours avec allumage du sapin de la place d’Armes, animations et spectacle nocturne

Le lancement des festivités de Noël se déroulent tout au long du week-end :

Vendredi à 18h Les chalets ont ouvert leur auvent, l’heure est à l’allumage du grand sapin place d’Armes ! Non loin de là, les farfadets convoqueront l’esprit de Noël au son de musiques d’un autre temps. Déambulation au centre-ville entre 16h et 19h par la Compagnie des Regains

Samedi Voilà les expositions de Noël qui se dévoilent aux visiteurs, tandis que la compagnie néerlandaise Totaal Theater offrira son spectacle décalé en déambulation sur les places à partir de 15h30.

Dimanche à 17h Spectacle Les allumeurs d’étoiles. La compagnie Lilou proposera un spectacle nocturne inspiré par le monde des étoiles et celui des allumeurs de réverbères. Symbolique et visuel, ce spectacle onirique est un véritable hymne à l’espoir et scintillera de mille éclats.

Parc des Remparts, avenue Adrien Zeller. Tout public. Gratuit. 0 .

Centre ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Launch of the 3-day Christmas festivities with the lighting of the Christmas tree in Place d’Armes, entertainment and a night-time show

German :

Beginn der dreitägigen Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem Anzünden des Weihnachtsbaums auf dem Place d’Armes, Animationen und einem Nachtspektakel

Italiano :

I tre giorni di festeggiamenti natalizi prendono il via con l’accensione dell’albero di Natale in Place d’Armes, l’animazione e uno spettacolo notturno

Espanol :

Las fiestas navideñas, de tres días de duración, comienzan con el encendido del árbol de Navidad en la plaza de Armas, animaciones y un espectáculo nocturno

